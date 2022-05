Mit dem Wohnmobil am Solevital übernachten? Das könnte bald möglich sein. FOTO: Frank Wiebrock Touristisches Angebot ausbauen Bad Laer bekommt einen Wohnmobilstellplatz Von Frank Wiebrock | 07.05.2022, 15:25 Uhr

Möglicherweise noch im Spätsommer/Herbst sollen die Arbeiten für einen Wohnmobilstellplatz am Solevital beginnen. Aber braucht Bad Laer überhaupt einen Womo-Stellplatz? Was ist geplant? Und was kostet der Bau?