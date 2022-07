Das ist ein wesentliches Ergebnis des 2. Bad Laerer Zukunftsforums Wohnen im Gasthof Storck. Die Teilnehmer diskutierten engagiert und stellten konkrete Fragen zu Leistungen, Mietvertrag, Grundrissen etc. an die anwesenden Vertreter des Stephanswerks.

Zu Beginn stand ein spannender Vor-Ort-Termin auf dem Programm: die Besich-tigung einer komfortablen Wohnung für ältere Menschen in der Wohnanlage des Stephanswerks am Paulbrink. Dort konnten sich die Teilnehmer persönlich einen Eindruck verschaffen, wie sie im Alter wohnen möchten. Denn so manchem wird das eigene Haus im Alter zu groß. In den barrierefreien Wohnungen mitten im Ortskern lässt es sich selbstbestimmt leben. Bei Bedarf sind Tagespflege und Sozialstation der Caritas-St.Antonius-Pflege im Haus.

Christian Biemann, Geschäftsführer von Haus und Grund Osnabrück, brachte es auf den Punkt: „Wir bringen die Wohnwünsche von Alt und Jung zusammen, bieten fundierte Entscheidungsgrundlagen für Käufer und Verkäufer und schaffen so einen ausgewogenen Bevölkerungsmix in Bad Laer.“

Inzwischen werden zwei Anträge auf Förderung für den Erwerb einer Immobilie mit dem Programm „Jung kauft Alt“ bearbeitet. Weitere Anfragen liegen im Rathaus vor. Ein jüngeres Paar war auf dem Zukunftsforum anwesend. Für Interessierte bietet die Eingabemaske im Internet unter www.bad-laer.de/Rathaus&Politik/BauenundWohnen/Förderprogramm„JungkauftAlt“ eine schnelle Möglichkeit zur gezielten Information. Und Eigentümer, die Interesse am Verkauf ihrer Immobilie haben, können sich ebenfalls im Rathaus melden. So lässt sich unkompliziert der Kontakt zu am Kauf interessierten Familien herstellen.

Die gute Resonanz zeigt die Bedeutung des Bad Laerer Zukunftsforums Wohnen als Plattform für Informationen und Kontakte rund um das Wohnen in Bad Laer. Dadurch wird der Ansatz der Gemeinde „Komfortabel Wohnen für Jung und Alt“ mit Leben gefüllt. „Eine Wohnungsmarktstrategie aus einem Guss ist wichtige Voraussetzung, damit Bad Laer die richtigen Weichen stellt, um als Wohnstandort für alle Zielgruppen attraktiv zu bleiben“, resümierte Klaus Mensing vom Büro Convent Mensing, der in Kooperation mit der Gemeinde, Haus und Grund Osnabrück, Hawes Architekten und dem Landkreis Osnabrück das Zukunftsforum fachlich begleitet. Dadurch wird zudem der Wohnungsbestand erneuert, indem im Dialog mit den älteren Bewohnern nach Wohnalternativen in Bad Laer gesucht wird und auf der anderen Seite junge Familien oder andere Folgenutzer angesprochen werden.