Das Betriebsgelände der Firma Anton Niehaus. Auf dem Archivbild ist noch der Saugbagger zu erkennen. FOTO: Frank Wiebrock Sand oder Naherholung: Was sagt die Gemeinde? Heideseen in Bad Laer: Wird noch bis mindestens 2040 Sand abgebaut? Von Frank Wiebrock | 11.03.2022, 13:21 Uhr

Die Firma Anton Niehaus möchte über das Jahr 2030 hinaus an den Heideseen in Bad Laer weiter Sand abbauen. Jetzt hat der Landkreis als Genehmigungsbehörde die Gemeinde Bad Laer um Stellungnahme gebeten. Wer ein geschlossenes „Nein“ erwartet hatte, wurde in den Sitzungen des Ortsrats Hardensetten und des Planungsausschusses überrascht.