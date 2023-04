Wegekreuze und Marterl am Straßenrand sind viel mehr als nur eine Erinnerung an Verunglückte. Foto: monika Vollmer up-down up-down Tour entlang der Wegekreuze Diese Geschichten stecken hinter den Feldkreuzen im Osnabrücker Südkreis Von Monika Vollmer | 02.04.2023, 08:30 Uhr

Dort, wo der Stadtrand zum beschaulichen Dorf wird, stehen sie: Wegekreuze. Wer in Bad Laer geboren und halbwegs katholisch sozialisiert wurde, für den mögen sie eine ebenso gewöhnliche Erscheinung im Landschaftsbild sein wie eine Bushaltestelle oder ein Laternenpfahl. Doch was hat es tatsächlich mit den Bildstöcken und Kreuzen am Wegrand auf sich?