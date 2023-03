Aufmerksam hört der Feuerwehrnachwuchs zu, wenn beim Dienstabend die „Lage“ erklärt wird. Foto: Feuerwehr Bad Laer/ Alexander Scharte up-down up-down Gute Kameradschaft und vielfältige Aufgaben Warum junge Bad Laerer sich bei der Feuerwehr engagieren Von Hildegard Wekenborg-Placke | 31.03.2023, 05:55 Uhr

Vereine klagen über Nachwuchsmangel, Überalterung und darüber, dass sich niemand mehr langfristig binden will. Die Feuerwehr in Bad Laer hat dieses Problem offenbar nicht. Drei junge Leute erklären, warum das so ist.