Auto landet im Straßengraben Vorfahrtsverstoß in Bad Laer: Frau und Säugling werden ins Krankenhaus gebracht Von Arlena Janning | 28.08.2022, 18:29 Uhr

Nach einem Verkehrsunfall in Bad Laer am Sonntagnachmittag sind eine Frau und ein drei Monate altes Baby in ein Krankenhaus gebracht worden.