Alles auf die Sekunde getaktet Bad Laer: So aufwendig sind die Vorbereitungen für den ZDF-Fernsehgottesdienst Von Johannes Kleigrewe | 07.10.2022, 19:00 Uhr

Schon vor den Kirchtüren verrät am Freitagmorgen die Geräuschkulisse, dass in der St. Marien-Kirche etwas besonders passiert. Statt andächtiger Stille ist ein metallisches Hämmern aus dem Inneren zu hören. Hier haben die Vorbereitungen begonnen: Denn in Bad Laer wird am Sonntagmorgen live der ZDF-Fernsehgottesdienst produziert.