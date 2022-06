Allmählich wird es auch deshalb Zeit, weil nach diesem Spiel nur noch zwei weitere Chancen dazu bleiben bis zum Saisonende und der wahrscheinlichen Rückkehr in die Regionalliga. Doch an diesem Samstag wird es schwer, ausgerechnet im Derby gegen die Reserve des deutschen Exmeisters den Wunsch zu erfüllen, denn Münster hat zuletzt viermal in Folge gegen starke Konkurrenz gepunktet. Souverän 3:0 gegen Olympia Berlin, jeweils im Tiebreak gegen Langenhagen und Emlichheim sowie glanzvoll 3:0 gegen Rudow Berlin. Heraus kam der vierte Platz für ein Team mit gelungener Mischung aus jung und erfahren.

Und Bad Laer? Der zweite Saisonsieg – wie der erste in der Fremde – vor einer Woche in Langenhagen sollte die junge Garde beflügeln. „Euphorie mitnehmen, selbstbewusst angreifen und ohne große Erwartungen ins Spiel gehen“, gibt Trainer Thomas Wilkens als Devise aus, konzentriert, aber ohne zu hohe Erwartungen, denn nach dem ersten Sieg gab es postwendend eine Niederlage, was die Cousinen Ricarda und Alina Helmich im Team mit Kapitänin Ann-Kathrin Schulz & Co. diesmal verhindern wollen. Allein der Fans wegen.