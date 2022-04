Polizei und Rettungsdienst sind aktuell vor Ort. FOTO: dpa/Stefan Puchner Eine Person schwer verletzt Unfall in Bad Laer: Auto und Roller im Kreisverkehr zusammengestoßen Von Arlena Janning | 27.04.2022, 11:45 Uhr

Am Mittwochvormittag sind ersten Angaben der Polizei zufolge ein Auto und ein Roller in einem Kreisverkehr auf der Iburger Straße in Bad Laer zusammengestoßen. Der Rollerfahrer soll dabei schwer verletzt worden sein.