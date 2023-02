In Bad Laer hat es einen schweren Unfall gegeben. Symbolfoto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez up-down up-down Grüner Weg Auto fährt Senioren an: Zwei Verletzte bei Unfall in Bad Laer Von Raphael Steffen | 07.02.2023, 18:14 Uhr

In Bad Laer sind am Dienstag zwei Menschen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein Auto fuhr zwei Rentner an.