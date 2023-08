Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Baggersee bereits am Sonntag, 20. August. Gegen 19 Uhr wurde eine 45-jährige Frau an dem an der Glandorfer Straße gelegenen Baggersee Opfer des Mannes.

Der unbekannte männliche Täter habe die Frau zunächst angeflirtet und versucht, näheren Kontakt aufzunehmen. Diese Annäherungsversuche habe die 45-Jährige entschieden zurückgewiesen, schildert die Polizei.

So soll der unbekannte Täter aussehen

Einige Zeit später kehrte der Mann demnach zurück und beschimpfte und bedrohte die Frau „lautstark“. Ein Begleiter der Frau habe sich eingeschaltet und den Täter vertrieben.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

- männlich

- 35 bis 40 Jahre alt

- ca. 1,75 bis 1,80 Meter groß

- kräftige Statur

- heller Hautton

- sprach Deutsch mit leichtem Akzent

- kurze dunkle Haare

- Drei-Tage-Bart

- Tattoo auf dem rechten Oberarm (Yin und Yang)

Der Unbekannte steht im Verdacht, bereits in der Vergangenheit durch ähnliches Verhalten negativ im Bereich des Baggersees aufgefallen zu sein. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 05401/83160 entgegen.