Auf der Suche nach Lecks Kontrolle von 280 Kilometer Gasleitungen in Bad Iburg, Bad Laer und Glandorf Von Anke Schneider | 10.07.2022, 10:11 Uhr

Um die Versorgungssicherheit in ihrem Erdgasnetz dauerhaft zu gewährleisten, lässt die Teutoburger Energie-Netzwerk (Ten) ihr Gasrohrnetz regelmäßig überprüfen und auf mögliche Schäden untersuchen. In Kürze startet die Überprüfung der Gasrohrnetze in Bad Iburg, Bad Laer und Glandorf.