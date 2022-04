2002 veranstaltete Peter Frömberg, Jugendsachbearbeiter des Polizeikommissariats Georgsmarienhütte, die erste Oldie-Nacht zugunsten der Gewaltprävention. „Damals war gerade der Amoklauf in Erfurt passiert, und der Überschuss ging damals an das Gutenberg-Gymnasium“, berichtet Peter Frömberg. Am 26. April hatte ein ehemaliger Schüler auf dem Schulgelände 16 Menschen und anschließend sich selbst erschossen.

Seitdem fand jedes Jahr im Frühling mit den King Creols eine Oldienacht statt. Rund 10000 Euro sind dabei zusammengekommen. Peter Frömberg gab das Geld an Schulen, die Gewaltprojekte starteten, an Vereine und an den Weißen Ring.

Für die Jugendarbeit

„In diesem Jahr ist die Fußballabteilung von Victoria 08 dran“, kündigte der Organisator an. Der Verein engagiere sich sehr in der Jugendarbeit und hole viele Jungen und Mädchen sozusagen von der Straße. Das Geld – so Frömberg – muss zweckgebunden eingesetzt werden und kann für nichts anderes als Gewaltprävention verwendet werden.

Dass Peter Frömberg nun die letzte Runde einläutete, liegt nicht etwa daran, dass die Oldie-Nacht kein Erfolg gewesen wäre. „Ganz im Gegenteil“, bewertet er das Event. Im Oktober 2012 wird der Jugendsachbearbeiter offiziell in den Ruhestand gehen und möchte dann auch kürzertreten. Gegen Gewalt wird er sich aber weiter engagieren, das ist seine Herzensangelegenheit. Im Mai organisiert er unter anderem ein Konzert mit der Simon-&-Garfunkel-Revival-Band im Bad Rothenfelder Kurhaus zugunsten des Weißen Ringes, dessen Mitglied er ist. Die Organisation setzt sich besonders für die Opfer von Gewalttaten ein.

Peter Frömberg wollte mit seiner Oldie-Nacht nicht die Welt verändern. „Wir können ohnehin nur Zeichen setzen“, sagt er.

Sich zu positionieren und aktiv zu werden, damit die Jugendgewalt und die Problematik, die sich dahinter verbirgt, wahrgenommen wird, das war sein Ziel, das er voll erreicht hat.