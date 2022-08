Voller Einsatz im Becken: So kämpften die Sportler beim siebten Bad Laerer Triathlon um Plätze und Preise. FOTO: Archiv/Horst Troiza up-down up-down Schwimmen, radeln, laufen, feiern Triathlon und Sommerparty am 13. August im Sole-Freibad Bad Laer Von Dr. Stefanie Adomeit | 12.08.2022, 16:12 Uhr

Zwei lange Jahre hatten die Sportler aus Bad Laer und Umgebung Zeit, sich in sportliche Höchstform zu bringen. Zugegeben – der Sole-Triathlon ging nicht freiwillig in diese lange Pause. Aber am Samstag, 13. August, kann er endlich wieder stattfinden.