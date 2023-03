Der Unfall passierte auf der Glandorfer Straße in Bad Laer. Foto: NWM-TV up-down up-down Beide Fahrer verletzt Transporter stößt in Bad Laer mit Auto zusammen Von dpa | 10.03.2023, 19:32 Uhr

Beim Zusammenprall eines Transporters mit einem Auto in Bad Laer sind die beiden Fahrer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer wurde schwer verletzt, der Transporterfahrer leicht. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.