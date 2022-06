Bunt, spritzig und dabei mit ernstem Hintergrund: Die „Theaterlinie 49“ präsentiert das Erfolgsmusical „The Prom“. FOTO: Petra Ropers Vom Broadway auf Bad Laerer Bühne „Theaterlinie 49“ präsentiert Erfolgsmusical „The Prom“ Von Petra Ropers | 05.06.2022, 10:00 Uhr

Nach Erfolgen am Broadway und Filmadaption nun - exklusiv für das Osnabrücker und das Münsterland - auf der Bühne in Bad Laer: Der „Bühnenersatzverkehr Theaterlinie 49“ präsentiert das Erfolgsmusical „The Prom“. Am Freitag, 10. Juni, hebt sich im Bad Laer Center der Vorhang zur Premiere.