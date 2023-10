Anfang des Jahres hatte die TEN der Familie Gijsbertsen nach wenigen Wochen das Einspeisen des Sonnenstromes untersagt und damit faktisch die Nutzung der frisch installierten Solaranlage unterbunden. Die Begründung: Die Leitungen seien in dem Bereich nicht dafür ausgelegt, dass in größerem Ausmaß Strom eingespeist werde. Zunächst müsse das Netz verstärkt werden. Denn Gijsbertsens waren weder die ersten, noch die einzigen, die in dem Bereich die Photovoltaik für sich entdeckten.

Denn bei Bedarf das Netz anzupassen, dazu sind die Stromnetzbetreiber gesetzlich verpflichtet: „Netzbetreiber müssen auf Verlangen der Einspeisewilligen unverzüglich ihre Netze entsprechend dem Stand der Technik optimieren, verstärken und ausbauen, um die Abnahme, Übertragung und Verteilung des Stroms aus erneuerbaren Energien […] sicherzustellen“, heißt es im Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien. Jedenfalls dann, wenn es dem Unternehmen wirtschaftlich zumutbar ist. So eine Ertüchtigung allerdings erfordert nicht nur Geld, sondern auch Zeit.

In Bad Laer scheint die Zeit im Bereich Hainbuchenweg, Eschenweg, Eichenweg und Lindenweg nun gekommen. Dort verstärkt die TEN als Betreiber aktuell ihr Stromnetz. Dazu werden rund 350 Meter Mittelspannungskabel und 800 Meter Niederspannungskabel verlegt sowie eine moderne „intelligente“ Ortsnetzstation installiert.

Vorbereitung zur Erschließung des neuen Baugebiets

Damit werde der gestiegenen Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen und Ladeeinrichtungen für Elektroautos nachgekommen und die Infrastruktur entsprechend angepasst, erläutert Maike Sczuka von der TEN-Unternehmenskommunikation. Gleichzeitig diene die Maßnahme bereits zur Vorbereitung der Erschließung des neuen Baugebiets „Nördlich Eichenweg“.

Keine Einspeiseerlaubnis: Andrea und Rudy Gijsbertsen aus Bad Laer mussten ihre Anlage Anfang des Jahres 2023 nach kurzer Zeit wieder vom Netz nehmen. Archivfoto: Hildegard Wekenborg-Placke

Und die Photovoltaik-Anlage der Familie Gijsbertsen? „Nach Fertigstellung der Baumaßnahme können beantragte Netzbegehren in diesem Bereich erfüllt werden und die Photovoltaik-Anlagen ans Netz gehen“, verspricht Sczuka.

Aber die Energiewende fordert nicht nur finanzielle Opfer: Für die Verstärkung des Netzes musste am Lindenweg ein Baum gefällt werden. Als Ausgleich wird die TEN laut Gemeinde drei Ersatzbäume sponsern, die im weiteren Verlauf der Lindenstraße neu gepflanzt werden sollen.