Die Blomberg-Siedlung in Bad Laer lag Mittwochvormittag trocken. FOTO: imago images/avanti Arbeiten des Wasserverbandes Teile Bad Laers am Mittwoch ohne Wasser: Jetzt läuft es wieder Von Stefanie Adomeit | 08.06.2022, 10:06 Uhr | Update vor 28 Min.

So mancher Bad Laerer dürfte am Mittwochmorgen beim Gang in die Dusche oder beim Kaffeekochen eine unangenehme Überraschung erlebt haben. Aus den Wasserhähnen kam kein Tropfen Wasser.