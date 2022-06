Die Blomberg-Siedlung in Bad Laer liegt Mittwochvormittag trocken. FOTO: imago images/avanti Arbeiten des Wasserverbandes Teile Bad Laers am Mittwoch ohne Wasser Von Stefanie Adomeit | 08.06.2022, 10:06 Uhr

So mancher Bad Laerer dürfte am Mittwoch beim Gang in die Dusche oder beim Kaffeekochen eine unangenehme Überraschung erlebt haben. Aus den Wasserhähnen kommt kein Tropfen Wasser.