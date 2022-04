Demnächst werden wieder Maibäume aufgestellt. (Symbolfoto) FOTO: imago images/Shotshop Maibaum stellen, Maigang und mehr Tanz in den Mai 2022: Diese Partys und Veranstaltungen finden in der Region Osnabrück statt Von Henrike Laing | 21.04.2022, 12:36 Uhr

Nach langer Corona-Pause wird in der Region Osnabrück in diesem Jahr wieder vielerorts ein Maibaum aufgestellt und in den Mai getanzt. Hier eine Übersicht über Veranstaltungen und Partys in der Region Osnabrück.