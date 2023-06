Schüler der Susanne-Raming-Schule beim Sponsorenlauf für die seltene Krankheit Leukodystrophien. Foto: Nico Marsänger up-down up-down Aktion der Susanne-Raming-Schule Bad Laerer Schüler mit Handicap setzen sich bei Sponsorenlauf für andere ein Von Nico Marsänger | 29.06.2023, 15:14 Uhr

Zum ersten Mal findet an der Susanne-Raming-Schule in Bad Laer ein Spiel- und Sportfest statt. Mittendrin ein Sponsorenlauf, um Geld zu sammeln für Leukodystrophien. Warum die Rundenzahl am Ende nur zweitrangig ist.