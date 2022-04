Auch wenn es im Grunde nur noch Restarbeiten sind: Viel Zeit bleibt den Handwerkern nicht mehr, bis die ersten Gruppen in die neue St. Marien-Kita am Prozessionsweg einziehen werden. FOTO: Swaantje Hehmann Die Kinder können kommen So sieht die neue Kita St. Marien in Bad Laer aus Von Frank Wiebrock | 25.04.2022, 17:42 Uhr

Noch hängen Kabel und Leitungen aus der Decke, noch gibt es Lücken in den Wandverkleidungen, noch fehlen Möbel. Trotzdem: Bald ziehen die ersten Kindern in die neue St.-Marien-Kita am Prozessionsweg ein. Zeit für einen Rundgang durch das Bad Laerer Vorzeige-Projekt.