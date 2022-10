Gute Stimmung herrschte am Samstag auf der Remseder Kirmes. Foto: Niklas Golitschek up-down up-down Raupe, Schießbuden, Oldtimer-Treff Endlich wieder Remseder Kirmes: Familien genießen entspannten Nachmittag Von Niklas Golitschek | 08.10.2022, 17:32 Uhr

Endlich wieder Kirmes. Am Samstagnachmittag schlenderten Dutzende Menschen durch die Remseder Hauptstraße. An Imbissbuden reichten die Mitarbeiter Speisen und Getränke über den Tresen, an der Schießbude und in der Raupe war Spaß garantiert.