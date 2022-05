Geschafft: Nach langem Ringen mit einem äußerst widerspenstigen Adler wurde Niklas Wechelmann zur Krönung getragen. FOTO: Petra Ropers Schützenfest 2022 in Bad Laer „Junge Riege“ um Niklas Wechelmann regiert in Remsede Von Petra Ropers | 30.05.2022, 18:17 Uhr

Im vergangenen Jahr hieß es noch „Schützenfest to go“. Jetzt bebte beim Schützenfest in Remsede wieder der Tanzboden – und das unter den Füßen einer rekordverdächtigen Zahl an Festbesuchern.