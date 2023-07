Der neue Hofstaat in Bad Laer, angeführt von Königin Sara Kaufmann und König Niklas Bußmann (Mitte). Foto: Nico Marsänger up-down up-down Schützenfestwochenende in Bad Laer Sara Kaufmann ist neue Schützenkönigin in Bad Laer und hält damit ein emotionales Versprechen Von Nico Marsänger | 18.07.2023, 16:37 Uhr

Nach vier Tagen Feierlichkeiten hat der Schützenverein in Bad Laer einen neuen Königsthron. Schützenkönig Ulrich Gramann gibt den Titel an die neue Königin Sara Kaufmann ab. Nach nicht mal 30 Minuten fiel der Vogel. Der Thron bedeutet der jungen Königin in diesem Jahr besonders viel.