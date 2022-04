Wohl kein Ereignis wurde so oft besungen, wie die Geburt des Christuskindes. Allein in Deutschland wurden hunderte von Liedern zur Advents- und Weihnachtszeit komponiert. Das Spektrum reicht von aus dem Spätmittelalter stammenden Kirchenliedern, die der kirchlichen Liturgie verpflichtet waren wie etwa „Ein Kind geborn zu Bethlehem“, bis hin zu modernen Stücken wie „When christmas in my heart“ von Sarah Connor.

„Ich würde so gerne mitsingen“, sagte Pastor Maik Stenzel zu Beginn des Konzertes und freute sich auf ein stimmungsvolles Konzert.

Konrad Käuper machte mit einem Orgelspiel den Auftakt, bevor die gut 30 Frauen des Salzbachchores ihre Stimme erhoben.

Mehrstimmig, mit klaren, kräftigen Stimmen machten sie die Tore hoch und weit, präsentierten „Weihnacht in hellem Lichterschein“, spazierten durch den „Winterwald“ und besangen auch die „Christrose“, die so kultiviert wurde, dass sie zu Weihnachten blüht. Danach betraten verschiedene Nachwuchschöre die Bühne, unter anderem die Kinderschola, die Schola und die Betsy’s. Die Kinder, Jugendlichen und jungen Damen überraschten mit ganz besonderen Darbietungen wie dem Gospel „Hear me praying, Lord“ und „Away in a manger“ (Fernab in einer Futterkrippe), einem englischsprachigen Weihnachtslied. Die Kinder besangen in dem modernen Stück „SOS Weihnachtsstress“ die Hektik, die das Weihnachtsfest in der Gegenwart mit sich bringt. Eine Liedbotschaft, auf die Pastor Maik Stenzel am Ende des Konzertes gesondert einging. Er wünschte sich, dass Weihnachten wieder ruhiger und nicht stets unruhiger werden soll.

Die Männer des MGV Teutonia Müschen, ebenfalls unter der Leitung von Olga Dahlke, trugen mit „Heilige Nacht“ und „Weihnachtsglocken“ zum bunten Teller der Lieder bei. Der Ökumenische Chor unter der Leitung von Elisabeth Eichholz besang das Jesuskind mit dem Stück „O so hat Gott die Welt geliebt“. Das Ende des Konzertes gestaltete wieder der Salzbachchor, unter anderem mit dem Lied „Kumbaja my Lord“. Als Trommler wirkt in diesem Stück Bernd Käuper mit.

Am Ende sagen alle Chöre mehrstimmig „Jubilate Deo“, ein Weihnachtslied aus Russland nach einem Chorsatz von Manfred Bühler.