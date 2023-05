Die rund 110 Jahre alte Bad Laerer Vikarie soll verkauft werden. Aktuell wird sie als Heimatmuseum genutzt. Foto: Frank Wiebrock up-down up-down Mieteinnahmen decken Kosten nicht „Perle“ als Sanierungsfall: Die Vikarie in Bad Laer soll verkauft werden Von Frank Wiebrock | 10.05.2023, 08:10 Uhr

Die Kirchengemeinde Mariae Geburt will die derzeit als Heimatmuseum genutzte Bad Laerer Vikarie verkaufen. Auch wenn die Not groß ist – nicht alle Gemeindemitglieder teilen die Entscheidung. Schließlich ist die Vikarie eines der schönsten Gebäude in Bad Laer. Zumindest auf den ersten Blick.