Polizei sucht Zeugen Rollerfahrer flüchtet nach Unfall auf der Mühlenstraße in Bad Laer Von Anke Schneider | 10.10.2023, 18:21 Uhr Ein Rollerfahrer hat in Bad Laer eine Radfahrerin angefahren und flüchtete.

In Höhe der Grundschule an der Mühlenstraße in Bad Laer hat sich am Dienstag gegen 15.30 Uhr ein Unfall ereignet. Ein Rollerfahrer fuhr eine Radfahrerin an und flüchtete.