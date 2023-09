Leicht verletzt Jugendlicher Rollerfahrer baut in Bad Laer mit Alkohol im Blut einen Unfall Von Anke Schneider | 27.09.2023, 08:22 Uhr Ein junger Mann aus Bad Iburg verursachte in Bad Laer einen Unfall. Foto: dpa/Boris Roessler up-down up-down

Am Dienstagabend ist es in Bad Laer auf der Bielefelder Straße zu einem Unfall gekommen. Ein Rollerfahrer fuhr in Höhe der Hausnummer 27 in ein geparktes Auto.