Neben jährlich wechselnden Programmpunkten wie dem Menschenkicker am Freitagabend oder dem Kinderprogramm ist der Umzug am Samstagnachmittag für das Orga-Team um Ortsbürgermeister Lukas Eckelkamp unanastbar. Und eine wesentliche Rolle spielen hier neben den örtlichen Vereinen sicher die Treckerfreunde mit ihren liebevoll restaurierten landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen aus dem letzten Jahrhundert. Und die feierten in diesem Jahr ein Jubiläum: Zum 20. Mal waren die Oldtimer-Trecker beim Festumzug am Samstagnachmittag dabei.

Fast alle Trecker haben Namen

„Unser ‚Alex‘ gehört zur Familie“, erklärt der ehemalige Ortsbürgermeister und bekennende Treckerfreund Christoph Rosemann. Fast alle Trecker hätten Namen, was die enge Verbundenheit ausdrückt zwischen ihnen und ihren Besitzern. Denn die haben ihre Schätze in oft jahrelanger Arbeit zu den Schmuckstücken gemacht haben, die sie heute ohne Zweifel sind.

Die Treckerfreunde Remsede mit ihrem schönsten Trecker: Einem Fendt Dieselross von Martin Metker.

Die weiteste Anfahrt

Weil die Kirmes in Remsede so schön ist, reiste Herrmann Brüning mit seiner Lebensgefährtin Erika Voss und Jack-Russel-Rüde Hanno sogar aus dem emsländischen Lingen in die Südkreisgemeinde. „Wir sind über vier Stunden unterwegs gewesen“, erzählt der Rentner, der seinen Hanomag aus dem Jahr 1941 in über 2000 Stunden top in Schuss gebracht hat.

Einmal an der Kurbel gedreht und der Hanomag aus dem Jahr 1941 springt an.

Am längsten dabei

Seit 1976 ist Schausteller Dirk Lotte-Feldmann mit seinem Fahrgeschäft, der Raupe, bei der Remseder Kirmes dabei. Damals begleitete er als Sechsjähriger seine Eltern, heute ist er der Chef. In vierter Generation ist er Schausteller und von April bis September an jedem Wochenende unterwegs. Und die fünfte Generation steht schon in den Startlöchern: Sein 15-jähriger Sohn Phil geht noch zur Schule, möchte das Geschäft aber nach seiner Ausbildung weiterführen.

Hat einen Stammplatz auf der Remseder Kirmes: Die Raupe. Seit fast 50 Jahren ist Schausteller Dirk Lotte-Feldmann dabei.

