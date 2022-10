Wenn sie keine Mitarbeiter oder Nachfolger findet, muss Marianne Stöppelmann das Reisestudio Bad Laer schließen. Foto: Susanne Pohlmann up-down up-down Es fehlt an Mitarbeitern Reisestudio Bad Laer steht kurz vor dem Aus Von Susanne Pohlmann | 11.10.2022, 08:05 Uhr

Dem Reisestudio Bad Laer droht Ende Oktober die Schließung – nicht weil die Kundschaft ausbleibt, sondern weil es an qualifizierten Mitarbeitern fehlt. Besitzerin Marianne Stöppelmann und eine ihrer Hotelangestellten laufen zurzeit zwischen Hotel und Reisebüro hin und her. Aber das geht so nicht weiter.