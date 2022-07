Unfall in Bad Laer: Außer der Polizei war auch der Rettungsdienst vor Ort. FOTO: Imago/Tim Oelbermann (Symbolfoto) up-down up-down Schwerer Unfall Radfahrer in Bad Laer verletzt - Rettungshubschrauber angefordert Von Sven Mechelhoff | 02.07.2022, 22:13 Uhr

Bei einem Unfall in Bad Laer ist am späten Samstagabend ein Radfahrer schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber sei angefordert worden, heißt es in einer ersten Polizeimeldung.