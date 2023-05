Das Pfarrheim St. Josef in Bad Laer ist deutlich in die Jahre gekommen. Jetzt soll es saniert werden. Foto: Frank Wiebrock up-down up-down Pläne vorgestellt So soll sich das Pfarrheim St. Josef in Bad Laer verändern Von Frank Wiebrock | 08.05.2023, 14:59 Uhr

Eigentlich ist es zu groß. Und dann auch noch zumindest innen unübersehbar in die Jahre gekommen. Was also tun mit dem St.-Josefsheim in Bad Laer? Jetzt hat der Kirchenvorstand seine Überlegungen für die Zukunft seines Pfarrheims am Kirchplatz vorgestellt.