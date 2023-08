Sie sind kein Chor, sondern nur ein Chörchen. Jedoch eines, das in Erinnerung bleibt. Denn in dem Ensemble haben sich in konfessionsübergreifender Leidenschaft für die Musik der katholische Pfarrer Maik Stenzel (Tenor), der evangelische Pastor i. R. Reinhard Keding (Bass), seine Frau Dorothea Keding (Sopran) und Organistin Barbara Mannel zusammengefunden.

Premiere beim historischen Markt

Beim historischen Markt vor zehn Jahren traten sie zum ersten Mal gemeinsam als Vokalquartett auf. Die schlichten Taizé-Lieder im ausdrucksvollen Klangbild kamen an. Seither hat das „Chörchen“ sein vornehmlich geistliches Repertoire ebenso erweitert wie seinen Wirkungskreis. Und es ergänzte sein Programm um ausgewählte Texte, gelesen von Rezitator Stefan Mannel. Das Jubiläumskonzert zum zehnjährigen Bestehen Ende Juni in Bad Laer war zugleich ein erster Abschied.

Denn Anfang Oktober beginnt für Pfarrer Maik Stenzel ein neuer Abschnitt: Er wechselt nach Voxtrup als Schulseelsorger für die Domschule und die Ursulaschule sowie als Diözesan-Jugendseelsorger. Das Konzert in der schönen Schlosskapelle am Marienheim stand schon seit gut einem Jahr im Kalender des Chörchens. Nun ist es unversehens das voraussichtlich letzte Konzert des Ensembles.

Rückblick auf die Höhepunkte des Chörchens

Die Mitwirkenden blicken gerne auf die zehn Jahre zurück. An Höhepunkten fehlte es dabei nicht. Dazu zählt für Pfarrer Maik Stenzel das gemeinsame „Glücksmomente“-Konzert mit dem Ensemble „Sa(e)itensprünge“ ebenso wie die byzantinische Messe mit Pastor Heinrich Bernhard Kraienhorst. Und dann war da noch die Aufnahme einer CD mit Chor- und Orgelmusik – letztere dargeboten von Sebastian Freitag. Für Stenzel „das absolute Highlight“ der „Chörchen“-Geschichte.

Wer das „Chörchen“ noch einmal hören möchte, der sollte am Samstag in die Schlosskapelle in Osnabrück-Sutthausen kommen. Auf dem Programm stehen unter anderem „Lobe den Herrn, meine Seele“ von Philipp Heinrich Erlebach und die Messe F-Dur von Valentin Rathgeber. Der Eintritt ist frei. Das „Chörchen“ freut sich aber über Spenden für die Kapelle und die Auslagen.