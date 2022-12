An der Remseder Straße in Bad Laer sollen Reihenhäuser, Doppelhäuser und Einfamilienhäuser entstehen. Foto: Frank Wiebrock up-down up-down Anlieger haben Bedenken Reihenhäuser und Doppelhaushälften an der Remseder Straße in Bad Laer? Von Frank Wiebrock | 08.12.2022, 13:27 Uhr

An der Remseder Straße in Bad Laer soll in der Nähe des Ortseingangs gebaut werden. Geplant sind neben Reihenhäusern auch Einzel- und Doppelhäuser. Die Anlieger haben Bedenken.