Erdbeerbowle und Sonnenschein - perfekte Kombi für das „MyDORF“ in Bad Laer. Foto: Nico Marsänger up-down up-down Drittes „MyDORF“ am Thieplatz Gutes Essen, unterhaltsame Musik: Vier Tage Mai-Feierei in Bad Laer Von Nico Marsänger | 30.04.2023, 16:12 Uhr

Hunderte Menschen versammelten sich am Wochenende auf dem Thieplatz mitten in Bad Laer. Mit gutem Essen, schottischer Musik und der obligatorischen Erdbeerbowle. So begrüßte Bad Laer den Mai.