Stabwechsel beim Hospizverein Bad Laer: Adriane Brandt (links) löst Maria Nesemeyer als hauptamtliche Koordinatorin ab. Foto: Hildegard Wekenborg-Placke up-down up-down Hospizverein Bad Laer: Maria Nesemeyer geht in den Ruhestand Von der Hotelchefin zur Sterbebegleiterin Von Hildegard Wekenborg-Placke | 20.04.2023, 11:55 Uhr

Maria Nesemeyer geht als hauptamtliche Koordinatorin des Hospizvereins Bad Laer in den Ruhestand. Sie erzählt, was Pflege, Hospizarbeit und die Leitung eines Hotels verbindet und warum sie sich jetzt der Arbeit mit Trauernden widmen will.