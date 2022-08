Der Erwachsenen- und der Kinder-Thron von Müschen. Foto: Daniel Klausing up-down up-down Schützenfest 2022 Mehr als 2000 Gäste beim Kreisschützenfest in Müschen Von Hauke Petersen | 30.08.2022, 16:08 Uhr

Am Wochenende fanden beim BSV Müschen gleich zwei Schützenfeste statt: das vereinseigene und dazu noch Kreisschützenfest. Die Doppelveranstaltung lockte eine Menge Besucher an. Müschens Präsident Reinhard Lintker freute sich über den großen Besuch. „Über 2000 Menschen waren am Sonntag auf jeden Fall da“, erklärte Lintker.