Feuerwehreinsatz im Restaurant „Die Mühle" in Bad Laer: Fast einen Meter hoch stand das Wasser im Vorratskeller. Verdorbene Lebensmittel, verzweifelte Gäste Schwarzer Freitag: Wasserschaden zwingt „Die Mühle" in Bad Laer zur Zwangspause Von Bettina Klimek | 15.04.2023, 08:05 Uhr

Nicht bis zum Hals, aber fast bis zum Bauch stand Aleks Venecani, Betreiber des Restaurants „Die Mühle“ am Glockensee in Bad Laer, das Wasser. Und das ausgerechnet am Karfreitag - vor dem Ostergeschäft. Was war passiert? Und wie geht es jetzt weiter?