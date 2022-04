Im „Café international“ sollen sich Menschen treffen und austauschen, sollen Kinder spielen und vor allem auch Infos weitergegeben und Kontakte geknüpft werden. FOTO: Frank Wiebrock Krieg in der Ukraine Willkommen im „Café international“: So kümmert sich Bad Laer um Geflüchtete Von Frank Wiebrock | 04.04.2022, 12:08 Uhr

In den Tassen dampft der Kaffee. Malgorzata Eichholz-May verteilt Kuchen, im Flur spielen Kinder. Die Stimmung unter den jungen Frauen aus der Ukraine am Tisch ist dagegen schwer einzuschätzen – bedrückt über die Situation, froh, dem Krieg entkommen zu sein. Und voll Sorge um die Zurückgebliebenen. Im vor gut einer Woche gestarteten „Café international“ in Bad Laer treffen sich Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten.