Am Samstag fällt mit der traditionellen Oldtimer-Ausfahrt der eigentliche Startschuss zu den Kirmestagen in Bad Laer-Remsede.

Nach zweijähriger Pause ist es wieder so weit: Am Wochenende wird in Remsede Kirmes gefeiert. Das Spektrum reicht von der Oldtimer-Ausfahrt über Trödelmarkt bis hin zum Seifenkistenrennen. Aber was wäre eine Kirmes ohne Fahrgeschäfte?