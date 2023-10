Ob Brände mit giftiger Rauchgasentwicklung, schwere Unwetter, Bombenfunde oder unerwartete Gefahrensituationen für die Bevölkerung, dafür gibt es seit 2011 das Warnsystem Katwarn. Die App leitet offizielle Warnungen und Handlungsempfehlungen von Behörden an die betroffenen Menschen weiter. Dass die App auch bei der Suche nach vermissten Kindern eingesetzt werden kann, haben die Menschen im Südkreis des Osnabrücker Landes am Dienstagabend erfahren.

„Die Warnungen über Katwarn werden ausschließlich von der Einsatzleitstelle der Feuerwehr herausgegeben“, klärt Kim Junker-Mogalle. Manchmal eben auch als Amtshilfe für die Polizei oder den Landkreis. In diesem Fall wurden zwei Kinder im Alter von sieben und elf Jahren im Südkreis gesucht. Sie tauchten jedoch schon kurz nach der Meldung über Katwarn von selbst wieder auf.

Personensuche über Katwarn ist die Ausnahme

„Für die Personensuche wird die App nur eingesetzt, wenn alle anderen Standardmaßnahmen keinen Erfolg versprechen“, so Junker-Mogalle weiter. Das sei im vorliegenden Fall so gewesen. Die App-Meldung werde auch nur von denjenigen Bürgern empfangen, die die betreffenden Orte in ihrem Warnsystem ausgewählt haben. „Es bekommen also nicht alle Menschen im Landkreis diese Meldung.“

Wenn Vermisstenfälle an die Öffentlichkeit kommen sollen, wird in der Regel der Weg einer Pressemitteilung durch die Polizei gewählt, oft auch mit Foto Die Vermisstensuche über Katwarn ist die Ausnahme und taucht als „Katwarn-Sonderfall“ auf dem Display auf. Die Suche nach Personen über Katwarn werde die Ausnahme bleiben und nur in besonderen Fällen eingesetzt, so die Polizeisprecherin.