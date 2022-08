Am Sonntag lädt die Landjugend Bad Laer ab 11 Uhr zur Pflug-Meisterschaft. Das Bild entstand bei den Oldtimer-Feldtagen 2017 in Pokrent. FOTO: dpa/Jens Büttner up-down up-down Von der Kunst des Pflügens Fetten, vorglühen, Fehler vermeiden: Pflug-Meisterschaft in Bad Laer Von Frank Wiebrock | 11.08.2022, 05:05 Uhr

Wer ältere Traktoren und Schlepper in Aktion sehen will, ist am Sonntag auf dem Feld beim Autohaus Glied an der Warendorfer Straße in Bad Laer genau richtig. Die Landjugend Bad Laer lädt am 14. August ab 11 Uhr zur Pflug-Meisterschaft.