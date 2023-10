Platz für 19 „WoMos“ Am Solevital in Bad Laer entsteht ein moderner Wohnmobilstellplatz Von Frank Wiebrock | 07.10.2023, 09:14 Uhr In Bad Laer haben die Arbeiten für den Wohnmobilstellplatz begonnen. Foto: Frank Wiebrock up-down up-down

Am Solevital in Bad Laer haben die Arbeiten für den Wohnmobilstellplatz begonnen. Falls alles nach Plan läuft, wird der Platz noch vor Ende des Jahres eröffnet. Bislang war das Stellplatzangebot in dem Heilbad überschaubar – im touristischen Angebot klaffte damit eine Lücke.