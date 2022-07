„Es wäre doch schade, wenn wir einfach wieder auseinandergehen“, befanden sie nach dem letzten Treffen und entschlossen spontan, auch weiterhin gemeinsam zu kochen. Seither steht an jedem ersten Mittwoch im Monat ein gesundes Menü auf dem Speiseplan. „Wir finden immer noch etwas Neues!“ Marianne Pliet, die gemeinsam mit Gertrud Sandfort seit der ersten Stunde dabei ist, schätzt die Anregungen – etwa für einen winterlich-frischen Sellerie-Mandel-Salat: Dem Knollen- und Staudensellerie verleiht eine Sauce aus Crème fraîche mit einem kräftigen Schuss Amaretto das besondere „Etwas“.

Vor fünf Jahren stieß Elisabeth Muke zu der gut gelaunten Kochrunde. „Seither ernähre ich mich viel bewusster“, räumt sie ein. Fertigprodukte, Geschmacksverstärker und ähnliche Segnungen der modernen Küche kommen in Bad Laer nicht auf den Tisch. Selbst das Schwarzbrot, das dem Kirschdessert die kräftige Note verleiht, ist mit frisch gemahlenen Körnern selbst gebacken. Den Zucker ersetzen Honig oder Ahornsirup. Das Gemüse kommt möglichst aus dem Garten.

Nur eins fehlt seit 25 Jahren auf den wechselnden Speiseplänen, die jeweils in einer anderen Küche umgesetzt werden: Fleisch. Diese Erkenntnis hat längst auch in den Familien Einzug gehalten – auch wenn es hin und wieder sinnvoll erscheint, einer gewissen Skepsis vorzubeugen. „Man braucht nicht immer gleich zu verraten, was drin ist“, rät Gertrud Sandfort schmunzelnd. Und so entpuppte sich manche vermeintliche Bulette als Grünkernbratling.

Das Erbsenschaumsüppchen, das das dreigängige Menü eröffnete, gab sich indessen keine Mühe, seine Identität zu verbergen – im Gegenteil. Die kräftig-grüne Farbe ist erwünscht. Und während die Suppe verlockend auf den Tellern landete, verrieten die Kochkünstlerinnen ihr Geheimnis: Das Schaumsüppchen sollte schnell serviert werden, um nicht seine Farbe zu verlieren.