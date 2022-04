Die Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land lädt am 30. April zu einer Sternfahrt nach Bad Laer ein. FOTO: Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land Radeln zum „MyDorf“ Grenzgängerroute wird mit Sternfahrten nach Bad Laer gefeiert Von Anke Schneider | 23.03.2022, 13:04 Uhr | Update vor 33 Min.

Weil die Grenzgängerroute in diesem Jahr zwölf Jahre alt wird und in dieser Zeit insgesamt zwölf ADFC-Qualitätssterne errungen hat, laden die Anrainerorte und die Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land am Samstag, 30. April, zu einer Veranstaltung auf den Bad Laerer Thieplatz ein.