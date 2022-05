FOTO: Frank Wiebrock Vom 2. bis 6. Mai auf Kabel eins Gewinnt „Die Mühle“ aus Bad Laer bei „Mein Lokal, Dein Lokal“? Von Bettina Klimek | 01.05.2022, 08:07 Uhr

Spannend wird es ab Montag, wenn Kabel Eins die im Januar gedrehten fünf Folgen der Kochshow „Mein Lokal, Dein Lokal“ ausstrahlt. Vier Lokale aus Bielefeld und „Die Mühle“ in Bad Laer stellten sich dem Wettbewerb um den Goldenen Teller. Das Finale wurde in Bad Laer gedreht und ist somit am Freitag zu sehen. Hat die Mühle gewonnen?