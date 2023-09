Kulinarischer und kultureller Abend „Zug durch die Gemeinde“ fährt durch Bad Laer - Besucher in Feierlaune Von Nico Marsänger | 03.09.2023, 09:45 Uhr Durch den Bad Laerer Ortskern transportierte die Pendelbahn die Besucher von Station zu Station. Foto: Nico Marsänger up-down up-down

Die Bad Laerer Gastronomen haben am Samstagabend zum kulinarischen und kulturellen Abend eingeladen. Während im Gemeindekern an verschiedenen Orten gefeiert wurde, fuhr die Pendelbahn von Station zu Station. In der sommernächtlichen Atmosphäre gab es einiges zu entdecken.