Viele Rettungskräfte waren am Montag beim Feldhaus-Klinkerwerk in Bad Laer im Einsatz. Neun Menschen sind dort verletzt worden. Foto: NWM-TV up-down up-down Tödliches Gas Gasunfall in Bad Laer: Warum Kohlenmonoxid so gefährlich ist Von Anke Schneider | 14.03.2023, 06:03 Uhr

Wer Kohlenmonoxid einatmet, der merkt davon nichts – bis er bewusstlos wird. So ging es am Montagmorgen einem Arbeiter des Klinkerwerks in Bad Laer. Warum dieses Gas so gefährlich ist, erklärt Lars Herda, der als leitender Notarzt am Montagmorgen vor Ort war.