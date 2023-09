1. Dissen skurril vom 8. bis 10. September 2023

Ein Wochenende voller spannender Musik verschiedener Genres verspricht das Stadtfest Dissen Skurril, das im vergangenen Jahr silbernes Jubiläum feierte. Die 26. Auflage geht von Freitag, 8. September, bis Sonntag, 10. September über die Bühne. Das Programm beeindruckt mit Genrevielfalt:

Siena Root sind die Headliner am Freitag. Die Schweden sind seit 20 Jahren eine Institution in Sachen Retro-Rock. Ihr Sound ist mal akustisch-folkig, mal orientalisch-psychedelisch und mal einfach erdiger Rock – für Freunde von Led Zeppelin, Doors, Jefferson Airplane und anderen Rockgrößen der 60er und 70er. Der WDR-Rockpalast hatte sie bereits zweimal im Programm. Ihr jüngstes Album „Revelation“ stieg im Frühjahr in die deutschen Albums-Charts ein (23.30 Uhr). Zuvor gibt es ein Wiederhören mit Von Weiden (21.15 Uhr). Die vielköpfige Indie-Folk-Band aus Spenge (Kreis Herford) ist bereits zum dritten Mal dabei und präsentiert Songs aus seinem aktuellen Album „Grand Monarch“. Eröffnet wird er Abend von der Indie-Rock-Band Nikra (19.30 Uhr).

Elektronisch wird es am späten Samstagabend: Naft aus Belgien verschmelzen auf ungewöhnliche Weise akustische Musik und Techno. Mit vier Blasinstrumenten und zwei Schlagzeugern erzeugen sie ein Gewitter aus House-Beats (23.45 Uhr). Das dänisch-ghanaische Projekt Total Hip Replacement & Anyankofo sorgt mit einer Mischung von Reggae, Dub, Soul und Afro-Beat für eine entspannt-tropische Atmosphäre (21.45 Uhr). Außerdem gibt es Akustik-Cover und Amerikana mit den Blossom Brothers (14 und 17.45 Uhr), Rap mit MC T (17 Uhr) und Blues und Soul mit The Özdemirs (19.30 Uhr).

Am Sonntag werden nach einem ökumenischen Open-Air-Gottesdienst (10 Uhr) verschiedene Vorführungen von und für Kinder geboten. Ein Flohmarkt, eine Kinder- und Jugendmeile mit Mitmachangeboten, Hüpfburg, Kinderkarussell, Trike-Rundfahrten, Bungee-Trampolin und Autoscooter öffnen am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr. Die Dissener Geschäfte sind am Samstag durchgehend bis 18 Uhr und am Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet.

2. Burgmannsfest Quakenbrück vom 15. bis 17. September 2023

Ein Wochenende später wird ganz oben im Nordkreis gefeiert: Mit dem traditionellen Einläuten am Freitag beginnt das Burgmannsfest mit Bühnen, Fahrgeschäften, Speisen und Getränken und Cocktailbar in der Quakenbrücker Innenstadt. Am Freitag, 15. September, geht es los mit DJ Curry um 19 Uhr auf dem Marktplatz und DJ Fidi um 19.30 Uhr mit Funk, Soul, Rock und Pop auf der OGM-Bühne. Um 20 Uhr spielt die Band Groove Center Funk, Soul und Pop-Klassiker auf dem Marktplatz.

Das Burgmannsfest lockte im vergangenen Jahr zahlreiche Besucher nach Quakenbrück. Archivfoto: Björn Thienenkamp Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Am Samstag, 16. September, beginnt um 10 Uhr das Bürgerfrühstück mit Musik und ab 19.30 Uhr spielen verschiedene Bands des Musikerforums auf der OGM-Bühne. Auf dem Marktplatz locken Fahrgeschäfte und Shows. Um 20.30 Uhr steigt die Party Night mit The Beat und Klassikern der 60er bis 80er Jahre. Als Familientag bietet der Sonntag, 17. September, ab 12 Uhr, Musik und Tanzvorführungen, Mal- und Kreativstationen und Puppen-Comedy mit dem „Puppenrocker“.

3. Cittaslow-Landmarkt am 17. September 2023 in Bad Essen

In Bad Essen gehen die Uhren anders. Und das ganz offiziell, denn als Teil des Netzwerkes „Cittaslow“ mit der Schnecke im Logo bekennt sich der Kurort im Wittlager Land seit 2016 zur Entschleunigung, zu bewusstem Genießen einfacher Dinge und zu nachhaltiger Entwicklung. Was das konkret bedeuten kann, erfahren die Besucher beim Cittaslow-Landmarkt am Sonntag, 17. September. Der Markt auf dem Bad Essener Kirchplatz lädt von 11 bis 18 Uhr dazu ein, biologisch, fair und regional hergestellte und gehandelte und Produkte kennenzulernen.

Regionale und fair gehandelte Produkte stehen im Mittelpunkt beim Cittaslow Landmarkt in Bad Essen. Archivfoto: Christa Bechtel Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

An Ständen werden Leckereien wie Wild, Fisch, Kaffee, Kuchen, Säfte und Cidre, Honig, Furchtaufstriche und Chutneys, vegane und glutenfreie Speisen für zu Hause angeboten, an der langen Genießertafel kann ganz entspannt vor Ort geschlemmt werden. Und dazu gibt es Informationen zu Ernährung, zur Herkunft der Lebensmittel und zum Tierwohl. Die Organisationen Slow Food und Fairtrade sowie der Naturpark Terra Vita sind mit Infoständen vertreten.

4. Meller Herbsttöne am 23. und 24. September 2023

Ein langes Einkaufswochenende mit viel Musik versprechen die Meller Herbsttöne. Am Samstag und Sonntag, 23. und 24. September, treten auf fünf Bühnen im Innenstadtbereich von Plettenberger Straße bis Mühlenstraße Künstler verschiedener Genres auf. Am Samstag spielen ab 12 Uhr Two Gathered, Hey Brother, Gerhard Bohrenkämper und „Blue House am Kröpke“. Um 11.15 und 15 Uhr gibt es ein Rathaustrepppenkonzert mit dem Küchenquartett und um 14 Uhr erklingt das Meller Glockenspiel. Am Sonntag geht es ab 13 Uhr weiter mit Fats Meyer, Martin Conell, Katrin Remmert, dem Duo Enchanté und der Greenhouse Jazzband. Und mittendrin sind die Jugendblaskapelle Wellingholzhausen (Samstag ab 11 Uhr), die Dudelsackspieler und Trommler der Royal British Legion (Sonntag, ab 14 Uhr) und der Meller Cellist, Komponist und Performancekünstler Willem Schulz (Samstag und Sonntag ab 13.30 Uhr) als Walk Act unterwegs.

Die Greenhouse Jazzband ist erneut bei den Meller Herbsttönen zu Gast. Archivfoto: Werbegemeinschaft Melle City Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

An beiden Tagen stellen die Meller Einzelhändler ihre Herbstkollektionen und neue Trends vor. Gastronomen und Vereine präsentieren Herbstaktionen an zahlreichen Ständen. Auf der Automeile zeigen Meller Autohändler neue Modelle. Am Samstag öffnen die Meller Geschäfte beim Familien-Einkaufstag bis 18 Uhr. Der Sonntag ist von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen.

5. Leinewebermarkt Bad Laer am 24. September 2023

Alte Handwerkskunst und kunterbunte Familienuntererhaltung verbindet der Leinewebermarkt am Sonntag, 24. September in Bad Laer. Mit dem traditionellen Einzug der Trommler aus den Bad Laerer Ortsteilen um 11 Uhr auf dem Thieplatz beginnt das bunte Markttreiben. Neben Stoffen gibt es Vorführungen alten Handwerks und handgemachte Produkte sowie regionale Lebensmittel und einen Trödelmark. Das Heimatmuseum, das derzeit in einer Sonderausstellung Bilder aus der Graphic Novel nach Remarques „Im Westen nichts Neues“ von Peter Eickmeyer gezeigt werden, lädt zu einem Mitmachprogramm ein.

Stoffe und Textilprodukte in großer Auswahl beim Leinewebermarkt in Bad Laer. Foto: Björn Kaisen Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Neu sind die „Bewegungsangebote für Kids“ mit Klettermöglichkeiten, Trampolinen, Hüpfburgen und anderen Spielgeräten entlang der Marktmeile. Die Geschäfte im Ort sind ab 13 Uhr geöffnet. Zum Kurmittelhaus Solevital, wo von 11 bis 17 Uhr der „Tag der Gesundheit“ rund um die Themen Gesundheit, Fitness und Wohlbefinden stattfindet, fährt ein Shuttlebus.